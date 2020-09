Número de mortos por coronavírus cai pelo segundo mês consecutivo no Acre

Agosto teve redução de quase 50% no registro de novas mortes por covid-19 no Acre em relação a julho. Foram 81 óbitos no mês passado contra 166 no anterior, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Esta é a segunda redução mensal consecutiva. Em junho, mês do pico de mortes, foram enterradas 217 vítimas do coronavírus. Em maio, o número foi de 130 e em abril, 18.

O total de vítimas perdidas para a pandemia no estado chegou a 616 nesta terça-feira (31). O número de contaminados se aproxima dos 25 mil.

