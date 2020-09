PCdoB fará duas reuniões para decidir chapa que disputará Prefeitura de Rio Branco

Presidente do partido não comentou o rompimento da aliança com a prefeita Socorro Neri

O deputado estadual e presidente da executiva do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Edvaldo Magalhães declarou nesta terça-feira (15), ao ContilNet, que serão realizadas duas reuniões para definir quem vai compor a chapa que disputará as eleições municipais em Rio Branco.

Magalhães não comentou a decisão de rompimento da aliança anunciada pela prefeita Socorro Neri. “Estamos iniciando uma reunião da nossa direção estadual que vai tratar deste assunto. Essa reunião deve se alongar. Depois teremos reunião com nossos pré-candidatos a vereadores”, explicou.

O comunista disse que a decisão final quanto aos nomes dos candidatos a prefeito e vice só será divulgadas na convenção partidária que vai ocorrer na quarta-feira (16). “Nosso posicionamento será amadurecido e construído. Teremos anúncio amanhã na nossa convenção de Rio Branco”, declarou.

