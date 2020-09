Após romper com Neri, PCdoB convida Perpétua para disputar às eleições deste ano

O Partido Comunista do Brasil deve lançar candidatura própria de última hora para disputar às eleições de 15 de novembro. A decisão foi tomada após o rompimento de aliança anunciado por Socorro Neri (PSB), que explicou o episódio alegando apenas “questões internas”.

Em edital publicado na noite desta segunda-feira (14), o presidente do Comitê Municipal do PCdoB, Márcio Batista, convocou os correligionários para uma convenção na sede do partido já na próxima quarta-feira (16), a partir das 17h, para construírem juntos uma chapa majoritária.

PUBLICIDADE

Ao ContilNet, uma liderança confirmou que existem dois nomes sendo avaliados e que um deles seria o da deputada federal Perpétua Almeida. “A direção municipal se reuniu logo após o acontecido e retificamos um edital interno para abrirmos o debate. Se a Perpétua não puder aceitar o desafio, o nome da nossa candidata será Anna Marina”, disse.

[Foto: Assessoria/Câmara dos Deputados]

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários