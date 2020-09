Políticos e jornalista lamentam morte de Tião Vitor com homenagens

Ex-governador do Acre e ex-senador da República, Jorge Viana lamentou a perda do jornalista Tião Vitor, que morreu na noite desta quarta-feira (23). No Instagram, o petista homenageou o companheiro de luta, que também era de esquerda e defensor das pautas progressistas.

“O Tião deixa uma história de sonhos e militância por um mundo melhor para todos. Como profissional e acreano de valor, nos ajudou nas lutas e em tudo que construímos no nosso Acre. Deixou sua história no jornalismo da nossa terra. No ano passado tive o privilégio de recebê-lo na minha casa para um cafezinho, boa conversa e entrevista. Muito triste! Que Deus possa acolhê-lo na sua morada e confortar os familiares e amigos”.

O escritor e ex-deputado Moisés Diniz publicou um texto intitulado “Só precisamos um pouco mais de amor ao próximo”, no Facebook, em homenagem ao jornalista.

“Depois que eu vivi a minha quase morte, comecei a falar de coisas que não estão no cotidiano da política, do poder. Falo sempre de olhar para o próximo com generosidade, ser verdadeiro custe o que custar, não ter medo de pensar diferente da maioria, não guardar lixo no coração, perdoar sempre, zerar essa estória de inimigo na política, viver sem medo, não jogar pedras no meu passado e sempre guardar rosas para colorir o futuro. Muitos ainda acham que é onda, e vão envelhecendo com as mãos vazias e o coração aflito.”

O vereador Rodrigo Forneck (PT) recorda que foi entrevistado diversas vezes por Tião Vitor e destacou que o jornalista fazia questão de se manter bem informado e de defender o que acreditava. “O jornalismo acreano perde muito com sua partida precoce. Meus pêsames à família e amigos. Que Deus ampare os corações!”

O deputado Daniel Zen (PT) também se solidarizou com a família e os amigos. “Tião defendia as causas em que acreditava e foi um profissional importante para a história que construímos no Acre. Para além do profissional, lamento ainda pelo ser humano que perdemos.”

O ex-editor do jornal Página 20, Whilley Araújo, trabalhou por muitos anos com Tião Vitor e agradeceu ao amigo por tudo o que aprendeu na profissão.

“Que trágica notícia a da morte do amigo Tião Vitor. Foi meu editor-chefe quando iniciei no jornalismo impresso. Um cara sangue bom demais. Me ensinou muito do pouco que sei. Me ajudou bastante a crescer como profissional e também a evoluir como pessoa. Que tristeza! Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa consolar todos que o amavam e o admiravam!”

