Um homem confessou à polícia ter matado a ex-companheira e o bebê , de três meses, após ser preso em Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina, na madrugada desta quarta-feira (23). As informações são do G1 .

Os corpos foram encontrados enterrados em uma mata em Rio dos Cedros, no Vale do Itajaí, uma semana depois de terem desaparecido. A principal suspeita é que o homem, de 34 anos, tenha colocado v eneno em um pedaço de carne servido à ex-companheira Josieli Lopes, 36. O bebê teria ingerido o veneno ao mamar. PUBLICIDADE De acordo com o delegado que acompanha o caso, o crime teria sido premeditado e a motivação, segundo depoimento do próprio homem, foi ciúmes, após descobrir que ela estaria em outro relacionamento . “Ele arrumou um veneno e colocou na carne para a ex-companheira. O bebê mamou. A mãe começou a passar mal e o ex-companheiro, a pretexto de socorrê-la, colocou os dois no carro e foi até a cidade de Rio dos Cedros e ocultou o cadáver dessas duas pessoas que já estavam mortas, provavelmente, dentro do carro”, contou o delegado Diogo Medeiros, em depoimento ao portal. A polícia foi acionada pelo filho mais velho da vítima, de 17 anos, após receber mensagens estranhas do celular da mãe e desconfiar que não foram escritas por ela. Josieli estava desaparecida desde o dia 15 de setembro.

