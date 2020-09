Prefeitura permite volta de público aos jogos de futebol no Rio em outubro

As Regras de Ouro deverão ser seguidas. Temos duas semanas para que a federação, os administradores do estádio e a Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro se ajustem. E pronto. Maiores de 60 anos, por favor, fiquem em casa. E menores de 12, também”, alertou o prefeito Marcelo Crivella.

“Faremos um apelo à CBF no sentido de que possa nos ajudar pra que o Maracanã seja uma alternativa à praia, que é hoje talvez o maior problema do Rio de Janeiro, com grandes aglomerações de pessoas sem máscara. Se o jogo puder ser às 11h, vai ser ótimo para nós”, complementa o prefeito. “Estamos falando de 20 mil pessoas no Maracanã. Seriam 20 mil pessoas a menos nas praias do Rio de Janeiro”, finaliza.

Nessa quinta-feira (17/9), a CBF enviou um estudo ao governo federal para que os jogos de futebol no Brasil contassem com o retorno do público já a partir de outubro. Entre as propostas estão jogos com 1/3 da capacidade dos estádios e torcida apenas do clube mandante. A CBF ainda não se pronunciou sobre o assunto, assim como o Ministério da Saúde.