Vagner Sales é preso pela PF por porte ilegal de arma e manter animal silvestre em cativeiro

Durante a operação da Polícia Federal realizada nesta sexta-feira (11), o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, ligado ao MDB, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e por manter um animal silvestre em cativeiro em sua casa localizado no Vale do Juruá. O político foi levado para a sede da PF, em Cruzeiro do Sul.

Tanto a arma, quanto o animal silvestre, foram encontrados na residência do ex-prefeito. Questionado sobre a procedência, Vagner não respondeu e acabou preso. Sales também é suspeito em envolvimento em corrupção.

PUBLICIDADE

A ‘Operação Acúelo’, deflagada nesta sexta em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, investiga envolvidos em crimes de fraude em licitação, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e ativa, peculato, crime de responsabilidade de prefeito e organização criminosa praticados, em tese, pelo suposto grupo criminoso. Vagner e o filho, Fagner Sales, são alvos da investigação da PF.

De acordo com a lei, portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pena: reclusão, de 2 a 4 anos de prisão. Já o outro crime, destaca que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo, está sujeito a detenção de seis meses a um ano, e multa.

Operação

Os policiais dão cumprimento a 33 mandados judiciais, sendo 18 mandados de busca e apreensão, 13 medidas cautelares substitutiva à prisão e 02 mandados de afastamento cautelar do cargo público.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários