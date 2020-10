“Celibato é uma hipocrisia”, diz acreana filha de padre que foi mantida em sigilo

A jornalista Mariama Morena, que trabalhou em emissoras de TV no Acre e hoje mora em Brasília, aproveitou a defesa da união civil de casais do mesmo sexo feita pelo papa Francisco para pedir, em seu perfil no Facebook, o fim do celibato para padres.

Segundo a comunicadora, a obrigação imposta pela Igreja Católica é uma grande hipocrisia. Mariama tem motivos de sobra para condenar a prática. Filha de padre, ela conta que só teve o reconhecimento da paternidade após ação judicial.

“Na época, o pedido foi manter a história em sigilo. Sem escândalos. E assim eu fiz, na esperança de um dia ser acolhida. Mas o sobrenome não supriu a ausência. Meu pai morreu sem me dar um abraço. Quantos órfãos do celibato temos pelo mundo? Até quando a igreja vai negar a natureza de um homem e de uma mulher para preservar seu patrimônio?”, desabafou.

Morena afirma ainda que o pai, Claudio Avallone, abriu mão da possibilidade de construir uma família para viver da batina até os últimos dias de sua vida.

Leia abaixo a íntegra da publicação:

