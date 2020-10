Horóscopo 2020: confira a previsão deste sábado para seu signo

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Vênus em harmonia com seu signo trará mais confiança no amor e conexões com pessoas de outros lugares. O sábado favorecerá atividades criativas e assuntos do coração. Programe um dia diferente, mesmo dentro de casa. Conversas pela internet despertarão curiosidade. Bom para fazer novas amizades nas redes e descobrir tendências. Proximidade com irmãos.