Luzes que apareceram sobre aldeias indígenas da região de Tarauacá, agora foram vistas na zona urbana

As luzes misteriosas vistas sobre aldeias indígenas localizadas a um dia de viagem de barco de distância de Tarauacá, foram vistas agora, na noite de sábado (10), sobre a zona urbana do município. Tarauacá é um município 450 quilômetros distante da Capital Rio Branco, no Acre.

Filmadas com aparelhos de telefonia celular pelos habitantes das aldeias, descendentes dos povos originários que habitam a região mas já acostumados ao contato com tecnologias e o homem branco, as pequenas luzes que se movimentam no céu com rapidez incomum já são relatadas em Tarauacá como OVNIs (Objetos Voadores Não Identificados). Não é a primeira vez que tais fenômenos daí registrados na região.

Embora não haja ainda na cidade clamor público, populares e autoridades demonstram nervosismo com as aparições.”Se a gente pelo menos soubesse o que é”, disse um morador de Tarauacá que conseguiu capturar imagens dos objetos voadores e as enviou para a reportagem do ContilNet.

A continuar as aparições noturnas, na zona rural ou urbana, moradores de Tarauacá vão pedir a intervenção de autoridades locais a fim de que as ocorrências sejam acionadas por órgãos governamentais que detenham tecnologia suficientemente capaz de captar melhores imagens das luzes que se movimentam no céu da região.

VEJA O VÍDEO: