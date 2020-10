Inscrições reabertas para supervisores da Assistência Técnica e Gerencial

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR – Acre), através da coordenação de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), reabriu as inscrições para credenciamento de supervisores (PESSOA JURÍDICA) até o dia 10 de novembro.

A oferta, voltada para quem deseja integrar a equipe de colaboradores da ATeG acreana, tem como objetivo fortalecer a oferta do Projeto SENAR “Mais Produção” nas cadeias produtivas de Fruticultura, Mandiocultura e Cafeicultura.

Os supervisores que atenderem aos pré-requisitos prestarão apoio aos técnicos rurais que atuam nos nos municípios de Acrelândia, Brasileia, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia e Porto Acre, beneficiando mais de 150 produtores rurais.

As exigências para ser considerado apto ao credenciamento são:

1 – Ter experiência comprovada de, no mínimo, 6 (seis) meses em prestação de serviços na área de especialidade, sendo admitida as experiências comprovadas de estágios (Nível I);

2 – Ter concluído curso superior em Agronomia ou áreas afins;

3 – Dispor de veículo para deslocamento às propriedades no ato da contratação da pessoa jurídica;

4 – Ter disponibilidade para viagens;

5 – Dispor, no ato da contratação da pessoa jurídica, de notebook e smartphone em bom estado de funcionamento.

Para fazer a inscrição, confirme se você cumpre os pré-requisitos exigidos, acesse a plataforma digital (https://ateg.cna.org.br/ateg/ public/ateg/crd-portaria/ lista/29) e realize sua a inscrição on-line.

Os interessados terão até o dia 10 de novembro para completar a inscrição e gerar o cadastro no banco de credenciamento.