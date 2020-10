Mãe de Gladson sobre tensão entre o filho e Major Rocha: “Não foram eleitos pra isso”

Linda disse está entristecida. "Fico muito triste com essa briga", postou

Em meio ao pé de guerra entre o governador Gladson Cameli (sem partido) e o vice-governador Wherles Rocha (PSL), a mãe do governador, Linda Cameli se manifestou nas redes sociais contra a briga que ocorre nos bastidores da política acreana e que agora, está escancarada, por conta das recentes postagens do militar contra às ações do governo.

Nas redes sociais, após uma postagem de Rocha falando dos gastos de Cameli em uma viagem, Linda disse está entristecida. “Fico muito triste com essa briga”, disse.

Por fim, a mãe do chefe do executivo relatou que ambos não ganharam as eleições para esse tipo de comportamento. “Não foram eleitos para isso. A união faz a força”, concluiu.

