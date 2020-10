“O que a Socorro fez em um ano, muitos não fizeram em 4”, dispara Ulysses Araújo 

O coronel da Polícia Militar do Estado do Acre, Ulysses Araújo, declarou nas redes sociais os motivos que lhe fizeram apoiar a atual prefeita e candidata à reeleição, Socorro Neri (PSB). Araújo disse que Socorro se diferencia de seus adversários por não ter a ‘fome do poder’ dos demais candidatos.

“O governador Gladson Cameli estava certo em apoiar ela. O que essa mulher fez em um ano, muitos não fizeram em quatro”, disparou.

Araújo ponderou que Socorro pegou uma prefeitura cheia de problemas causados pelo seu antecessor, o petista Marcus Alexandre. “Os candidatos culpam ela pelos buracos, mas ela pegou a cidade assim quando assumiu”, ressaltou.

Por fim, o coronel disse que Neri fez uma gestão excelente a frente do cargo, enxugando a máquina pública com a reforma administrativa, efetuada em 2019, onde extinguiu órgãos e secretarias.

O coronel ponderou que decidiu não apoiar Kinpara por vários motivos, no entanto, o principal, foi que ele considera que o tucano será um ‘pau mandado’ do vice-governador Major Rocha (PSL) se chegar a vencer as eleições.

