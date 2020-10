Paula Fernandes está com Covid, mas sem sintomas: ‘Sigo isolada’

Paula Fernandes, 36 anos de idade, foi diagnosticada com Covid-19. A cantora confirmou estar com a doença por meio de um post nas redes sociais. “Precisamos continuar nos cuidando! Mesmo seguindo todos os protocolos, testei positivo para o Covid. Estou assintomática, graças a Deus. Sigo aqui isolada e com meus pensamentos. Desejo que tudo isso passe logo”, afirmou.