Serial killer: ‘Assassino do Twitter’ assume culpa após matar e desemembrar vítimas

Promotores estão determinados a ver um acusado de assassinatos em série ser enforcado no Japão. As autoridades indiciaram Takahiro Shiraishi, de 27 anos, por estupros, homicídios e roubos. O primeiro dia de julgamento ocorreu na última quarta-feira (30).

Policiais descobriram nove corpos desmembrados na casa do rapaz, a quem os jornais apelidaram de ‘O Assassino do Twitter’ por causa de seu suposto uso do aplicativo de mídia social para atrair as vítimas.

PUBLICIDADE

“[O caso de Shiraishi] é um incidente sério. Acreditamos que é preciso deixar o quadro do incidente completo e claro para o povo ”, disse um promotor de alto escalão ao ‘Asahi Shimbun’ – um dos cinco maiores jornais em circulação pelo Japão. [Foto de capa: AFP]

Entenda o caso

De acordo com a acusação, o desempregado tornou-se amigo de suas supostas vítimas, que tinham entre 15 e 26 anos, por meio de uma postagem no Twitter sobre suicídio.

Ele teria atraído para o seu apartamento, em Tóquio, oito mulheres e um homem que procurava a namorada. Em seguida, as nove pessoas foram estranguladas com uma corda.

Depois de supostamente cometer os assassinatos, entre 23 de agosto a 23 de outubro de 2017, os policiais afirmam que ele roubou o dinheiro das vítimas e “cometeu relações sexuais forçadas” com as mulheres.

Shiraishi teria dito aos detetives que queria o dinheiro para que pudesse levar uma vida fácil e cheia de sexo. A maioria dos restos mortais foi descoberta em recipientes de plástico.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários