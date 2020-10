Via Verde Shopping funcionará em novo horário a partir do mês de novembro; veja como fica

Em virtude dos eventos sazonais que ocorrem nos dois últimos meses do ano, que consequentemente aumentam o fluxo de clientes, e levando em consideração que este ano estamos enfrentando um cenário diferente dos anteriores devido à pandemia do novo Coronavírus, a partir do mês de novembro o Via Verde Shopping funcionará em novo horário.

Sobre a mudança, o coordenador de Marketing do shopping, Vinícius Teixeira, diz: “O shopping volta ao seu horário normal pensando no bem-estar do cliente que agora tem mais tempo para fazer suas compras durante as datas comemorativas do fim de ano”. Além da mudança de horário, a entrada A do shopping reabrirá a partir do dia 29 de outubro e no feriado do dia 02 de novembro o horário de funcionamento será das 10h às 22h.

