Socorro Neri participa de debate promovido pela OAB/AC nesta sexta-feira

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, candidata à reeleição, participa nesta sexta-feira, 6, a partir das 19h, de mais um debate entre os candidatos à Prefeitura da capital acreana.

Desta vez o encontro será promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) e da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA/AC). O evento será transmitido pelas plataformas da entidade no YouTube e no Facebook. Apesar da realização ser online, durante a última semana os internautas puderam enviar sugestões de perguntas sobre diversos temas por meio das redes sociais da Seccional. Durante o encontro foram sorteadas as ordens de fala, posicionamento dos candidatos e equipes.

O debate deve ter cerca de 1h40 de duração e será ividido em três blocos: no primeiro o evento terá perguntas com temas específicos, selecionados pela OAB/AC, e o candidato poderá responder em até um minuto e meio. No segundo bloco, os candidatos perguntam entre si, com direito à réplica e à tréplica. A terceira e última etapa seguirá a mesma linha da segunda com as considerações finais. O debate será mediado pelo advogado e corregedor-geral da OAB/AC, Gilliard Nobre Rocha.



