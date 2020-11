AC foi um dos Estados que conseguiram compensar perda de arrecadação na pandemia

O Acre foi um dos Estados do Brasil que conseguiram mais do que compensar perda de arrecadação em meio à pandemia do coronavírus com ajuda da União.

De acordo com a Instituição Fiscal Independente (IFI) – órgão ligado ao Senado Federal -, o avanço mais expressivo foi observado no Amapá (27,7%), seguido por Roraima (26,1%), Acre (17,8%) e Tocantins (10,9%).

Apenas Ceará, Santa Catarina e São Paulo não registraram ganhos acumulados de receita no período de 12 meses até setembro.

A ajuda do governo para os estados já superou as perdas em R$ 12 bilhões.

O levantamento leva em conta apenas a transferência de R$ 37 bilhões do governo federal para os estados e, portanto, pode ser considerado conservador. O estudo não engloba, por exemplo, a suspensão da dívida dos Estados com a União nem os créditos extraordinários para a saúde.

