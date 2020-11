Ambev, Coca-Cola, Assaí e outras grandes empresas estão contratando; veja vagas

Nesta quarta-feira (11), o LinkedIn atualizou seu boletim de vagas abertas da semana. As oportunidades de trabalho são do ramo alimentar e de bebidas.

Grandes empresas como a Ambev, a Solar Coca-Cola e Assaí Atacadista estão contratando.

Confira a lista de vagas do LinkedIn, com foco no ramo de alimentos e bebidas:

Ambev: há 292 vagas para especialista de projetos, desenvolvedor de front-end, entre outros.

BRF: há 280 vagas para cargos como especialista de marketing, analista de inteligência de mercado, entre outros.

Solar Coca-Cola: há 177 vagas para cargos como supervisor de produção, coordenador de marketing, entre outros.

PepsiCo: há 88 vagas para advogado, coordenador de EHS, entre outras posições.

Cargill: há 54 vagas para cargos como analista de marketing, comprador, entre outros.

JBS: há 50 vagas para cargos como veterinário, especialista em assuntos regulatórios, entre outros.

Assaí Atacadista: há 46 vagas para analista de marketing, analista tributário, chefe de atendimento, entre outras posições.

Bunge: há 42 vagas para cargos de analista de marketing, analista de inteligência de mercado, entre outros.

Piracanjuba: há 28 vagas para funções como supervisor de qualidade de leite cru, eletrotécnico, entre outras.

Arcor do Brasil: há 22 vagas para cargos de analista de remuneração e benefícios, gerente de produto, entre outros.

Kraft Heinz: há 18 vagas para coordenador de supply chain, coordenador de produção, entre outras posições.

Veja os links para se inscrever nas vagas aqui.

