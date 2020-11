Bolsonaro divulga vídeo com elogio de Putin: ‘melhores qualidades masculinas’

Elogio veio ao final da reunião da Cúpula do BRICS, encontro entre os presidentes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul

O presidente Jair Bolsonaro divulgou em suas redes sociais um vídeo no qual o presidente da Rússia, Vladimir Putin, faz elogios a ele e ressalta suas ‘melhores qualidades masculinas’. A fala foi feita na última terça-feira (17), ao final da reunião da Cúpula do BRICS, encontro de chefes de Estado de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, por videoconferência.

No vídeo traduzido pela equipe de Bolsonaro, Putin, ao cumprimentar o presidente brasileiro pelo trabalho durante a pandemia do novo coronavírus, falou em determinação e desejou saúde ao líder do Brasil.

– Palavras do Presidente da Rússia, Vladimir Putin, ao término do encontro do BRICS. . Link no YouTube: https://t.co/DR60KPr7CJ pic.twitter.com/DmQ3SbLAML — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 17, 2020

‘Desejo a você tudo de melhor, em primeiro lugar, saúde. Todos nós vimos como não foi fácil para o senhor. O senhor expressou as melhores qualidades masculinas e de determinação. O senhor foi buscar a solução de todas as questões, antes de tudo na base dos interesses do seu povo, seu País, deixando para depois as soluções ligadas aos problemas de sua saúde pessoal. Isso é para todos nós um exemplo de relacionamento corajoso com o cumprimento de seu dever e a execução de suas obrigações na qualidade de chefe de Estado’, disse Putin.

Após a divulgação, internautas fizeram piadas com a fala, que gerou memes. Confira:

Bolsonaro amigo do Putin kkk pic.twitter.com/jnXsxrld24 — Rafael (@Rafa_stuga) November 18, 2020

Putin para o Bolsonaro:

"Você é meu agora". pic.twitter.com/WWKFBTg2SM — Canhoteiro 🇧🇷🇷🇺🇨🇳🇺🇸 (@wado21munix) November 18, 2020

Putin elogia o Bolsonaro e eu só consigo pensar nessa imagem: pic.twitter.com/B8jt0vAqql — Geriston Silva’s Sebastião (@geristonsilvas) November 18, 2020

Bolsonaro, pra onde a gente vai?

morar com o Putin, daí !

… pic.twitter.com/Sbi8vdyxZx — JMauro (@jmaurosilva) November 18, 2020

