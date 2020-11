“Campanha eleitoral é responsável pelo aumento de casos no AC”, diz Thor Dantas

O médico infectologista Thor Dantas atribuiu o aumento do número de novos casos e de internações por covid-19 no Acre à campanha eleitoral. A declaração foi dada na manhã desta sexta-feira (13), durante anúncio da nova classificação do nível de risco para as três regionais de saúde do estado.

“A subida dos indicadores tem a ver com as campanhas também. Elas promovem aglomerações e são mais um fator de piora nos números. Isso é fato. Os candidatos precisam se adaptar a esses novos tempos”, afirmou.

Para Dantas, a retomada das atividades sociais e comerciais e o cansaço da população também favorecem uma possível segunda onda, que, segundo ele, pode estar a caminho do Acre.

Nesta sexta, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Rodrigues Alves, Porto Walter, Feijó e Tarauacá regrediram para a faixa laranja após mais de três meses na amarela. Com isso, vários serviços foram suspensos ou sofreu restrições.

