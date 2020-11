Candidatos à prefeitura divulgam locais de votação deste domingo na capital 

Foi divulgado na manhã deste sábado (14) pela assessoria dos candidatos à prefeitura de Rio Branco, os locais de votação deste domingo (15).

Segundo divulgado, a maioria dos candidatos optaram por realizar a votação pelo período da manhã, apenas Roberto Duarte (MDB) fará a votação pela tarde.

Jarbas Soster

O candidato do Avante, Jarbas Soster, irá votar às 8h na sede do Tribunal de Justiça do Estado (TJAC).

Roberto Duarte

Roberto Duarte vota às 15h, na Escola Lato Sensu, no Tropical.

Daniel Zen

O candidato Daniel Zen vota no Incra, localizado no Aviário, entre 10h e 11h.

Socorro Neri

A candidata e atual prefeita à reeleição, Socorro Neri (PSB), vota às 10h na delegacia do Trabalho, na Marechal Deodoro. O governador Gladson Cameli estará com ela.

Minoru Kinpara e Jamyl Asfury

Minoru Kinpara (PSDB) e Jamil Asfury (PSC), votam às 10 horas, na Escola Diogo Feijó, no Floresta.

Tião Bocalom

Em virtude de estar com covid-19, Tião Bocalom não votará e seguirá o isolamento social em sua residência.

