Candidatos manifestam solidariedade a Tião Bocalom, que está com covid-19

Após o candidato a prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PP) comunicar que está com covid-19, alguns de seus adversários utilizaram suas redes sociais para prestar solidariedade e manifestar votos pelo restabelecimento da saúde do ex-prefeito de Acrelândia na reta final da campanha do primeiro turno.

O petista Daniel Zen, que já foi contaminado pelo coronavírus no início da pandemia, desejou “muita saúde” ao colega candidato. “Essa doença é muito traiçoeira, já sofri com ela e sei como é difícil. Deixo meu sincero desejo de saúde e de que logo ele possa estar restabelecido. Nada vale mais que a vida!”.

PUBLICIDADE

Já o tucano Minoru Kinpara lembrou que seus adversários são os problemas de Rio Branco e que a disputa política não pode ser espaço para se perder de vista a empatia. “Quero prestar minha solidariedade ao colega Tião Bocalom por testar positivo para a Covid-19. Estarei orando por sua recuperação. Pronto restabelecimento, caro colega”.

A prefeita e candidata a reeleição Socorro Neri (PSB) chamou Bocalom de amigo. “Em momentos como esse, devemos deixar de lado a política e nos abraçar na fé e esperança de dias melhores. Desde já estou orando pela sua recuperação, desejo muita saúde a você e sua família”.

Roberto Duarte (MDB) disse ter certeza que estará no segundo turno com o progressista. “Quero me solidarizar com meu amigo Tião Bocalom e desejar o pronto restabelecimento da sua saúde. Tenho certeza de que estaremos no segundo turno disputando a prefeitura um contra o outro, mas na certeza de que derrotaremos juntos a esquerda”.

Os candidatos Jamyl Asfury (PSC) e Jarbas Soster (Avante) não se manifestaram em suas redes sociais a respeito do diagnóstico do colega.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários