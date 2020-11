Com 11 desfalques, Fluminense busca vitória diante do Bragantino para ir ao G-4

O Fluminense tem um grande desafio em sua busca pelo G-4 do Brasileirão. Empenhado em disputar a Copa Libertadores de 2021, o clube carioca promete grande empenho para superar os 11 desfalques e o empolgado Red Bull Bragantino, às 20 horas desta segunda-feira, no Maracanã.

O técnico Odair Hellmann vem quebrando a cabeça para escalar a equipe titular nos últimos encontros e, desta vez, terá de improvisar, pois conta com oito infectados pela covid-19, não tendo as três opções para a lateral-esquerda.

Diego Barcelos, o titular, e Egídio, reserva imediato, estão com o novo coronavírus. Guilherme, do sub-23, a terceira opção, também se infectou e Igor Julião terá de ser improvisado no setor. Calegari seguirá na direita.

Além do problema na esquerda, o comandante não contará com Muriel, Nino, Fred, Dodi, Yago, Yuri, Digão, Hudson e Michel Araújo. Com tantos desfalques, o jovem Martinelli, de 19 anos, deve fazer a estreia entre os titulares.

O Fluminense buscará a reabilitação no Maracanã. Depois de série boa de resultados no estádio, acabou surpreendido pelo Grêmio e desperdiçando chance de figurar entre os primeiros no último jogo no local. Agora a meta é não vacilar novamente.

O Bragantino vem de três partidas sem derrotas e empolgado com a arrancada para sair da zona de rebaixamento. Esse bom momento do rival serve de alerta a Odair Hellmann e seus comandados.

