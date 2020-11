Corrente quer ajudar a custear tratamento de câncer em poeta acreano que está na UTI, em SP

O jovem de apenas 21 anos luta há um ano contra a doença no osso do braço esquerdo e agora será entubado

O poeta e fotógrafo Victor Silveira Nepomuceno, de 21 anos, está precisando da sua ajuda custear um tratamento de um câncer raro em São Paulo.

O acreano luta há um ano contra a doença no osso do braço esquerdo. Nepomuceno está na UTI e segundo vídeo divulgado por sua mãe o seu quadro é ruim e o poeta precisará ser entubado.

PUBLICIDADE

Por meio de uma corrente nas redes sociais, familiares e amigos do artista querem arrecadar o dinheiro para também pagar uma possível cirurgia no coração.

Vitor já está em São Paulo. Os interessados em ajudar podem fazer transferência ou depósito bancário pelo Banco do Brasil ou Caixa.

Atualmente, Victor está com uma grande quantidade de massa no seu coração, e passará por um exame para verificar se isso se trata de trombose ou é o câncer que se alastrou. “Se for a trombose, eles farão uma cirurgia para retirar, mas se for o câncer, eles me disseram que não farão mais nada”, lamentou a mãe.

Além da ajuda financeira, a mãe pede também orações para o filho e para a família. “Meu filho está muito cansado, mas o senhor é o nosso renovo”, profetiza a mãe ao citar a passagem bíblica em que Deus ressuscita Lázaro.

“Meu filho está muito cansado, mas o senhor é o nosso renovo”, profetiza a mãe ao citar a passagem bíblica em que Deus ressuscita Lázaro.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários