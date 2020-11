Datena descobre venda da própria casa e é condenado por caso de tráfico de drogas

O apresentador, junto com a Band, foi condenado pelo juiz Paulo Baccarat a pagar uma indenização de R$ 109 mil a um empresário

O jornalista acabou ficando sabendo que sua residência seria vendida ao vivo

Datena teve uma conversa com Catia Fonseca e André Mantovanni durante o Brasil Urgente. O apresentador, no entanto, acabou fazendo uma descoberta ao vivo com a dupla.

Na ocasião, a estrela do Melhor da Tarde pediu que o tarólogo de seu programa tirasse uma carta para o veterano, assim como já fizeram outras vezes.

Ele, então, quis saber sobre a venda de um de seus imóveis, que tem enfrentado dificuldades em encontrar um comprador.

Segundo André Mantovanni, Datena, que é casado com Matilde, finalmente vai conseguir passar a residência para frente. “Vai ter novidades”.

No primeiro semestre de 2021, você vai vender sua casa”, previu o profissional depois de tirar uma das cartas de seu baralho.

Ao que parece, o famoso está doido para fechar negócio. Prova disso foi que ele caiu no riso e comemorou com Catia Fonseca depois de ouvir a revelação. “Graças a Deus. Não aguento mais”, ressaltou o veterano.

Datena é condenado por caso de tráfico de drogas

O apresentador, junto com a Band, foi condenado pelo juiz Paulo Baccarat Filho, da 3ª Vara Cível de Pinheiros, a pagar uma indenização de R$ 109 mil a um empresário.

O motivo? Em 2012, ele associou a padaria do anônimo a um caso de tráfico de drogas. “Pão de queijo de maconha”, dizia a chamada dele.

(Com informações do site de notícias: Tv Foco)

