Em debate, Duarte atribui à esquerda o fluxo migratório de venezuelanos à capital

Questionado sobre como lidaria com o fluxo migratório de venezuelanos para a capital, o deputado estadual Roberto Duarte (MDB) respondeu que os rio-branquenses são a prioridade. O tema surgiu durante o debate eleitoral promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil no Acre (OAB/AC), nesta sexta-feira (6), com a participação dos sete candidatos à prefeitura de Rio Branco.

“Meu respeito aos nossos irmãos venezuelanos, mas minha prioridade é o povo rio-branquense. Vamos lidar da melhor forma possível com essa situação, pautados nos Direitos Humanos”, explicou.

A pergunta foi feita ainda no primeiro bloco do debate, por meio de sorteio de temas aleatórios. Mais uma vez, Duarte culpou os “governos comunistas” e disse que o problema todo advém da esquerda na condução da Venezuela. “Sabemos que isso tem origem no governo comunista daquele país”.

