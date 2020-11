Dupla é presa no Santa Inês com 15kg de maconha e mais de R$ 14 mil em dinheiro

Uma ação conjunta entre as polícias federal e militar prendeu dois homens pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (18) em uma casa no bairro Santa Inês, em Rio Branco.

Durante a abordagem, um dos investigados tentou fugir de carro, mas foi perseguido pelos agentes até perder o controle da direção e colidir contra um muro e um poste de eletricidade. Em seguida, ele foi detido em flagrante.

Na residência, a polícia descobriu que o segundo acusado, que permanecia no local, instalou três câmeras de segurança nos postes para monitorar a circulação na rua. Os equipamentos foram apreendidos, além de 15kg de maconha, um veículo automotor, um cofre, dois chips de celular e R$ 14.230,80 em notas de alto valor.

A PM deu voz de prisão e conduziu a dupla à Superintendência de Polícia Federal no Acre, que permanece em investigação para identificar outros envolvidos. Somadas, as penas podem chegar a 25 anos de reclusão. [*Com informações da assessoria de comunicação]

Polícia apreendeu três câmeras de vigilância, 15kg de maconha, um veículo automotor, um cofre, dois chips de celular e R$ 14.230,80 em notas de alto valor [Foto: Ascom]

