Empresária acreana lança linha de perfume capilar; veja na coluna da Márcia

Produto chiquérrimo que toda mulher precisa ter na bolsa, que retira aquele odor do dia-a-dia dos cabelos, selam as pontas e dão aquele glow nos fios

Perfume Capilar

À convite da empresária Joelma Severo, time de belas mulheres marcou presença no Centro Técnico da Jorge Cosméticos nesta quarta, 4, para o lançamento da grande promoção da linha compacta e dos perfumes capilares Maxiline, produto chiquérrimo que toda mulher precisa ter na bolsa, que retira aquele odor do dia-a-dia dos cabelos, selam as pontas e dão aquele glow nos fios. Vejam quem circulou por lá!

Grande Promoção

E, a Jorge Cosméticos fecha 2020 com mais uma grande promoção. A linha compacta, criada para levar preço baixo e alta qualidade ideais para o seu tipo de cabelo. Esses produtinhos bafos, você encontra em 2 combos

Você compra Shampoo, mascara condicionante e perfume capilar a sua escolha por apenas R$109,90.

Ou você pode comprar Shampoo + mascara condicionante e finalizador bb blur ou bb Maxi e ganha de presente um perfume capilar, tudo isso por apenas R$179,90. Corre e garante seu kit!

PUBLICIDADE

Via Verde Shopping reabre suas atividades recreativas

Desde o sábado, 30, a Casa na Árvore, o Planet Park, o Play Park e o serviço do quiosque Brin-Car do Via Verde Shopping, voltaram a funcionar com todos os cuidados sanitários, dentre eles, higienização e limpeza diária de máquinas, assentos, materiais de toques frequentes e demais equipamentos e uso obrigatório de máscaras.

*Além desses cuidados, é feita aferição da temperatura antes de adentrar no espaço, controle em tempo real do público interno de forma a evitar lotações que possam gerar aglomeração.

Casa na Árvore

Fica na praça de alimentação com pula-pula e uma pista de obstáculos. O valor do passaporte custa R$25,00 por 15 minutos e R$45,00 por 30 minutos.



Planet Park

Conta com muitos brinquedos que garantem a diversão de crianças, jovens e adultos. Tem máquinas de prêmios, jogos eletrônicos, playground, entre outros. São mais de 20 opções de entretenimento para todas as idades. Os ingressos são a partir de R$3,25.

Play Park

Oferece opções de lazer para crianças de 0 a 12 anos. A brinquedoteca, localizada próxima à Marisa, oferece pula-pula, balanços, escorrega, máquina de multijogos e bonecos. Os preços são determinados de acordo com o tempo de permanência da criança. Custando R$20,00 por 15 minutos e R$35,00 por 30 minutos.

Brin-Car

O quiosque oferece algumas opções de brinquedos, balões decorados e trabalha com serviços de locação de carrinhos, a partir de R$10,00.

Novidades

E as novidades não param! Bellagio, Casa Make, Clube Morena Rosa e a franquia de sucos naturais, Go Juice, são as novas inaugurações do Via Verde Shopping desde sua reabertura. Show de bola!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários