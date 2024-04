Ciclista fica gravemente ferido após bater em buraco em Rio Branco

Um ciclista foi gravemente ferido neste domingo (21) após colidir com um buraco e ser lançado violentamente ao chão. O incidente ocorreu no final da tarde, por volta das 17h, no Ramal São João, localizado no bairro Apolónio Sales, parte alta da cidade.

A vítima foi identificada como Júlio Cézar de Araújo Madeira, um maqueiro que transitava pela via pública no momento do acidente. Segundo relatos obtidos, Júlio não percebeu a presença do buraco na pista, resultando em uma colisão brusca que o fez cair com violência. Na queda, ele sofreu um impacto significativo na cabeça, levando à perda momentânea de consciência.

Por sorte, alguns transeuntes que testemunharam o ocorrido prontamente prestaram socorro, acionando os serviços de emergência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi imediatamente despachado para o local, com uma ambulância de suporte avançado enviada para prestar assistência médica.

Júlio recebeu os primeiros cuidados no local do acidente, onde foi estabilizado pela equipe médica. Posteriormente, ele foi encaminhado para o Pronto Socorro (PS) em estado de saúde estável, porém, com um diagnóstico preocupante: traumatismo craniano encefálico (TCE) de natureza leve, além de algumas escoriações pelo corpo.

No PS, Júlio foi entregue ao setor de traumatologia da unidade de saúde, onde passará por uma série de avaliações adicionais para determinar a extensão dos ferimentos e o tratamento necessário.