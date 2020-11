Inauguração: Cruzeiro do Sul ganha agência ampla e moderna do Sicredi

Cooperativa Sicredi Biomas MT AC e AM inaugura a 2ª agência este mês, no Acre

A Cooperativa Sicredi Biomas MT AC AM abriu nesta sexta-feira (13.11) mais uma agência no estado do Acre. A nova estrutura está no município de Cruzeiro do Sul, que é um dos principais municípios do estado, localizado a 635 km de Rio Branco. Tem uma população estimada em 80 mil habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Esta é a 2ª agência inaugurada pela cooperativa este mês no Acre. A 1ª foi aberta na capital, Rio Branco, no dia 6 de novembro. As inaugurações fazem parte de um cronograma de expansão da cooperativa, que busca melhorar cada vez mais o relacionamento com seus associados, fazendo com que as agências estejam cada vez mais perto deles.

O município de Cruzeiro do Sul é conhecido como Capital do Juruá e é um dos mais importantes polos turísticos e econômicos do interior do Acre. A cidade é cercada de construções e monumentos que guardam a história do Estado. O nome do município vem da Constelação Cruzeiro do Sul.

A Sicredi Biomas MT AC AM atua no município desde o primeiro semestre de 2019. Atualmente, são mais de 600 associados que eram atendidos em um Escritório de Negócios no centro da cidade. A nova agência com estrutura ampla e moderna em Cruzeiro do Sul tem 375,11 metros quadrados, visando o melhor atendimento a seus associados. Está situada na Avenida 15 de novembro, 151, centro.

A inauguração foi transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da Sicredi Biomas (@sicredibiomas). Com este novo espaço, a Sicredi Biomas chega a 20 agências, em 18 cidades distribuídas em solo mato-grossense e acreano.

O presidente da Cooperativa Sicredi Biomas MT AC AM, Eduardo Ferreira, fala da importância de ampliar a atuação no Acre, visando a satisfação e anseio dos associados e da comunidade. “Estamos agora com 4 agências atuando no Acre e mais um Escritório de Negócios. Essas duas novas inaugurações mostram o crescimento da nossa cooperativa. Cada ano que passa estamos mais próximos dos nossos associados, ampliando e melhorando o nosso relacionamento. Em breve também estaremos no estado do Amazonas.”

