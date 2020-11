Lugar de mulher: artistas acreanas que você precisa conhecer

View this post on Instagram

No dia de hoje, eu decidi postar uma poesia sobre afeto. Fazia um tempo que eu não escrevia, e como é bom escrever pra quem eu amo, cada verso dessa poesia me lembrava uma única pessoa. Surgia milhares de histórias na minha cabeça sem eu me importar com a realidade, e as vezes eu gosto disso, de me entregar o que eu quero, sem me importar com o mínimo. A poesia fala de um amor ancestral, de duas pessoas negras, um amor livre. Pois o amor é isso, liberdade. E é como eu tô me sentindo agora sabe, tô me sentindo livre por falar de quem eu gosto, de falar "sobre" tal pessoa, falar de amor em poesia, e como eu amo ser poeta. . . . Eu espero que gostem, esse é o primeiro vídeo que eu posto nessa rede, pretendo melhorar muito mais, e não parar com o que amo fazer. – As cenas, é de um filme: Besouro. – Obs: As artes são do pinterest, e não tem créditos da arte. Qualquer direito me falem, coloco na descrição. – A poesia: Melissa Cardoso.