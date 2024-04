Concurso Correios: veja a data para abertura das propostas de bancas

Os trâmites para a realização do Concurso Correios estão a todo vapor! As empresas interessadas em organizar o certame devem enviar suas propostas a partir do dia 8 de maio. A informação foi obtida pelo Direção por meio da carta-edital publicada pela instituição.

Além disso, em resposta ao Direção, o Correios ratificou a publicação do edital em setembro de 2024, o que significa que o cronograma previsto inicialmente ainda segue em vigência. Assim, a banca deve ser oficialmente contratada em agosto e as contratações dos aprovados ocorrerão a partir de dezembro.

Veja o anúncio da instituição:

Vale lembrar que, em entrevista recente ao programa “Bom dia, Ministro”, Juscelino Filho, já havia informado que o certame seria realizado ainda neste ano.

“Ano passado um dos primeiros atos do presidente da república, logo no começo do ano, foi tirar os correios do plano de privatização. E dali ele deu um comando pra gente, pra mim e para o presidente Fabiano (Presidente dos Correios) para que a gente coloque os Correios na linha de fortalecimento de empresa pública”, pontuou o ministro.

Salários do concurso Correios

De acordo com o Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024, os salários iniciais nos Correios terão os valores que seguem:

Técnico (nível médio): R$ 2.429,25 ; e

; e Analista (nível superior): R$ 6.583,54.

A alteração no montante diz respeito ao reajuste linear de R$ 250,00 ou 3,53%, a depender da vantagem obtida pelo empregado.

Ao final da carreira, as remunerações chegam a R$ 11.934,73 (nível médio) e R$ 26.013,50 (nível superior).

Lembrando que os funcionários podem obter ganhos referentes ao Programa de Participação nos Lucros ou Resultados dos Correios (PLR). A parcela é paga anualmente.

Para além, a instituição oferta diversos benefícios, a saber:

Adicional por Atividade de Distribuição e/ou Coleta Carteiros: 30% sobre o salário base Motoristas: R$ 579,94 Atendentes: R$ 144,99

Adicional de Atendimento em Guichê em Agências dos Correios: R$ 312,26

Adicional de Atividade de Tratamento: R$ 207,75

Auxílio Alimentação

Auxílio Creche

Auxílio Transporte

Promoção por mérito, antiguidade ou por mudança de atividade

Adicional por função

Veja, por fim, as mudanças atribuídas na evolução salariam ao longo da carreira após o acordo coletivo:

Nível médio

Nível superior

Resumo do concurso Correios