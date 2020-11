Prefeitura nomeia 27 aprovados no concurso da Educação em Rio Branco 

A convocação saiu na edição do Diário Oficial desta quinta-feira (26)

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) a prefeita Socorro Neri (PSB) nomeou mais 27 candidatos aprovados no concurso da Educação, realizado em 2019.

Em janeiro deste ano, a prefeitura já tinha nomeado 676 candidatos aprovados. No decreto, foram nomeados concursados para os cargos de cuidador pessoal, cuidador pessoal – PCD [Pessoas com Deficiência], professor da educação especial – mediador-, professor de educação infantil, professor do ensino fundamental, nutricionista e motorista.

O concurso da Funcab previa a contratação de 553 candidatos, mas o órgão nomeou mais 131 pessoas.

