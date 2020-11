Fagner Sales pode ter desviado R$ 10 milhões dos cofres públicos em Cruzeiro do Sul

A investigação enfatiza que 92% do faturamento da empresa é com contratos com a prefeitura

Uma investigação da Polícia Federal divulgada nesta segunda-feira (9), aponta que o candidato à Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Fagner Sales (MDB), é dono de uma empresa que realizou esquema de corrupção avaliados em mais de R$ 10 milhões dos cofres públicos em Cruzeiro do Sul.

Dados da operação ‘Acúleo’, deflagrada em setembro de 2020 onde foram cumpridos mandatos de busca e apreensão na casa de Fagner e de prisão contra o seu pai, o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales., mostram que Fagner é o dono da empresa que tem como sócio Vagner Sales e detalha transações financeiras feitas por ele entre 2010 a 2017.

PUBLICIDADE

Nesse período, o candidato do MDB teria recebido mais de meio milhão de reais por meio de depósitos.

A investigação da PF, enfatiza que 92% do faturamento da empresa CP Rosas no período de 2008 à 2016, é proveniente de contratos com a prefeitura de Cruzeiro do Sul. O valor recebido supera os R$ 18 milhões.

Ainda segundo a PF,

Veja parte dos documentos da PF



Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários