Jornalista expõe Fritz Paixão, assessor acusado de separar Davi e Mani

A relação amorosa entre Davi Brito e Mani Reggo se transformou em um reality show após o fim do BBB 24. Uma fala mal colocada do motorista de aplicativo no Mais Você e um textão feito pela dona de quiósque nas redes sociais, expuseram a crise conjugal e a web não demorou para tomar partido. Nesta segunda-feira (22/4), Alessandro Lo Bianco apresentou novas motivações para o desentendimento do casal, e colocou no centro da polêmica o assessor Fritz Paixão.

Durante o programa A Tarde É Sua, de Sônia Abrão, Lo Bianco revelou que Fritz Paixão (empresário responsável pela carreira de Mani), criou uma marcar com o nome do casal sem a autorização de Davi. O assessor, então, teria ido até a Globo para apresentar o documento — já assinado por pela namorada do brother em fevereiro —, ao campeão do reality, que orientado pela emissora, recusou a oferta. “Ele [Fritz Paixão], inclusive, foi impedido de entrar na Globo e deu a maior confusão”, afirmou o colunista.

“A briga de Davi com Mani é porque ele disse ‘como assim você já assinou vários contratos em meu nome’?” Alessandro Lo Bianco

Segundo Lo Bianco, logo no início do reality, o empresário fechou contrato para agenciar a carreira de Mani Reggo, quando ela ainda tinha poucos seguidores. “O plano dele era agenciar a Mani e o Davi. Ele chegou a anunciar que o Davi já fazia parte do casting dele nas redes sociais”, denuncia o jornalista.

Fritz, de acordo com Lo Bianco, ainda teria levado uma equipe de filmagem para registrar o reencontro de Davi e Mani, e, mais uma vez, foi barrado pelo canal carioca. Vale lembrar que a Globo produz o próprio documentário sobre a vida do vencedor do programa. “Eles queriam que o Davi rompesse o contrato com a Globo até julho para ficar só com a agência deles, fazendo os trabalhos que Mani já vinha fazendo com eles”, acusa o jornalista.

Globo x Fritz Paixão

O colunista do A Tarde É Sua também garante que a empresa de Fritz Paixão correu para assinar todos os bordões de Davi dentro do reality, entre eles o “calma, Calabreso”. As sócias da empresa que teria registrado os bordões, Instituto Maria Preta, já teriam sido vistas em diversas ocasiões ao lado de Mani e de sua irmã, Fabiana Reggo.

A recusa de Mani Reggo em falar com a Globo seria também, de acordo com Lo Bianco, resultado da disputa entre o empresário e a emissora. “Tentaram levar ela ao Domingão, ao É de Casa… Mas ela recusou todos os convites”.

Mani Reggo x família de Davi

A briga entre Mani Reggo e Elisângela e Raquel Brito, mãe e irmã de Davi, respectivamente, teria começado já em janeiro deste ano, quando a Globo precisou pegar os dados do familiar que acompanharia cada participante ao deixar a atração.

A emissora só permite que fique apenas um acompanhante com cada ex-BBB, e normalmente fica a pessoa que cuida das redes sociais do brother ou sister. A pedido de Davi, sua irmã ficou com as senhas e responsável pelos perfis do brother, e, por isso, foi destinada a ficar também no hotel com o brother.