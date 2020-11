Ritual com sangue, assassinato e sexo com filhos

Flordelis, que é investigada atualmente pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo, publicou uma imagem ao lado do ex-marido

Flordelis fez uma publicação em suas redes sociais bastante polêmica, nesta segunda-feira (16), e mostrou uma foto ao lado de seu ex-marido, Anderson do Carmo. A deputada, que está sendo investigada como possível mandante do assassinato do companheiro, lamentou muito a perda através do Instagram.

“Esse acontecimento tão trágico que aconteceu na minha vida foi um golpe duro demais e causou danos irreparáveis. Tento erguer a cabeça, tenho que tentar ser forte pelos nossos filhos, mas é muito difícil lidar com essa angústia. O que posso fazer é prometer me apegar às memórias lindas de tudo que vivemos para continuar sentindo você bem perto de mim”, escreveu a pastora em um pequeno trecho de seu desabafo.

Flordelis também afirmou que tem vivido uma dor amarga em ter presenciado a perda e contou que sua família sofre com o acontecimento até hoje. “Ontem, uma de nossas filhas desmaiou, nosso filho caçula chorou demais e os outros também, ficamos aqui, no nosso quarto”, lamentou.

De acordo com o jornal O Globo, a pastora chegou atrasada na audiência que aconteceu na última sexta-feira (13), no Rio de Janeiro, e levou uma bronca da juíza Nearis dos Santos. Flávio dos Santos, filho biológico da cantora gospel, participou das investigações e revelou que as relações sexuais entre os irmãos adotivos aconteciam com frequência e explicou como se deu o relacionamento da mãe com Anderson do Carmo.

Segundo o relato do rapaz, Flordelis escolheu o marido quando ele ainda era adolescente e o ‘promoveu’ ao título de companheiro por estar mais “preparado” para o papel. Para quem não sabe, as investigações deram conta de que o pastor foi adotado pela deputada antes de se tornar marido – morto com 32 tiros no ano passado.

De acordo com o Extra, um homem que teria morado por cinco anos na casa da cantora revelou que a rotina da casa em que todos frequentavam tinha em sua rotina rituais secretos com uso de sangue, nudez e até mesmo sexo.

