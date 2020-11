Supostamente embriagado, ciclista fica em estado grave após colidir com carro no AC

Um homem ficou em estado grave após sofrer um acidente enquanto andava de bicicleta na noite deste sábado (14), na BR-317, conhecida como estrada de Boca do Acre, na Vila Caquetá, em Porto Acre.

O Grupamento de Fronteira (Gerfron) foi acionado para atender a ocorrência e informou que a vítima trafegava em uma motocicleta possivelmente alcoolizado, quando se desequilibrou e atingiu a frente do carro modelo Saveiro de cor branca no sentido contrário.

O motorista do carro permaneceu no local e acionou a polícia. Segundo um policial que atendeu a ocorrência, havia uma ambulância na Vila Caquetá com três motoristas escalados, mas nenhum deles estava presente no local para dirigir a viatura e atender a acidente.Sem

Os policiais do Gefron, então, fizeram o trabalho de socorro. A vítima foi colocada dentro da viatura do Gerfron e levada a Rio Branco a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito. Ele foi transferido ao pronto-socorro da capital em estado grave.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local do acidente fazendo o isolamento da área para o trabalho da perícia criminal. Após a perícia, a bicicleta foi removido por familiares e o veículo entregue ao dono.

