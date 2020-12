Acreana Glória Perez e famosos lamentam a morte de Eduardo Galvão nas redes sociais

Angélica, que trabalhou com Eduardo em Caça Talentos, se emocionou: “Não consigo acreditar que essa doença te levou da gente… Tá muito difícil! Precisamos tanto da sua leveza, alegria, liberdade e carinho nesse mundo! Era sempre tão bom te encontrar, você foi um presente lindo que a fada Bela me deu (…) Obrigada por sua amizade, por ser esse cara tão especial no meu coração e no coração de tanta gente! Sim … porque você e uma unanimidade! Amado por todos que tiveram a oportunidade de estar mais pertinho! Descanse em paz meu querido ‘Duardo’. Meu carinho e sentimento a família“.

Da trupe de colegas de profissão, José de Abreu deixou sua mensagem póstuma: “O mais novo da turminha. O mais alegre, o mais engraçado, o mais saudável! Dor imensa“. Lucio Mauro Filho foi outro que elogiou Eduardo: “Meu amigo Galvão. Uma dor que emudece. Não se descreve. Meus sentimentos aos familiares e amigos deste grande cara“. Miguel Falabella lembrou da proximidade do saudoso artista e também apareceu: “Receba meu afeto e minha homenagem. Espere por mim na outra margem para rirmos juntos ainda uma vez. Obrigado pela sua alegria sempre“.

A acreana Glória Perez também usou suas redes sociais para lamentar a morte do ator global: “Triste. Perdemos o Eduardo Galvão.”, escreveu Glória.

Lázaro Ramos também se juntou ao time: “Sem palavras. Uma forte abraço aos familiares. Vá em paz Galvão. Vá em paz gente boa“. Eriberto Leão lastimou a morte inesperada: “Difícil acreditar que não teremos mais o seu sorriso único entre nós. Que perda“. Marcelo Serrado foi outro abalado com a notícia: “Uma tristeza, cara saudável, espetacular, divertido amigo de todos! Inacreditável! Cuidem-se pois essa COISA não é brincadeira“.

Tom Cavalcante se estendeu, mas resumidamente escreveu o seguinte: “A gente te ama tanto cara! Tô, estamos muito tristes pela sua partida ! Há tempos não nos víamos é verdade mas nossa amizade permanecia blindada , intacta de admiração. Um barato sempre que nos encontrávamos. Tua leveza fruto da sua espiritualidade cativava a todos.Converso com você em oração, combinado meu craque! Beijo em cada um da tua família linda“.

Junno Andrade foi mais um que rasgou elogios a Eduardo Galvão: “Perdemos um grande cara! Um ator incrível, generoso! Uma pessoa do bem, bem humorada, um grande colega de profissão e que fazia o tempo passar mais rápido no backstage!! Sempre muito brincalhão, engraçado… Fazia a diferença! E sempre muito solicito também“. Leo Jaime, Marcus Majella, Regiane Alves e Tuca Andrada escreveram coisas parecidas.

Danielle Winits filosofou: “Teu voo por aqui foi lindo. Que pouse em paz Eduardo. Sei que vai chegar sorrindo“. Bárbara Borges relembrou uma foto com o ator: “Tá muito difícil assimilar a notícia da sua passagem. Seu sorriso, sua simpatia, gentileza, alegria, talento já deixam muita saudade“. Marina Moschen fez o mesmo: “Meu primeiro pai na ficção. Meu Deus… Galvão… Eu te amo tanto”. A humorista Dadá Coelho foi objetiva: “Desarvorada. Emudecida. Sem chão“.

Felipe Neto, Boninho, Carioca e a equipe do Flamengo — time do coração de Eduardo Galvão — também falaram do perigo da Covid-19 ao lamentar o falecimento.

Confira:

Perdemos o querido Eduardo Galvão. Mais uma vítima do Covid. Pessoa muito querida e grande artista. 💜 — Leo Jaime 🇧🇷❤️ (@LeoJaime) December 8, 2020

Meu Deus! Partiu nosso grande amigo Eduardo Galvão. Desarvorada. Emudecida. Sem chão. 💔🙏 pic.twitter.com/ceOtntC5Kk — Dadá Coelho (@dadacoelho) December 8, 2020

Meu Deus do céu… Perdemos o grande ator Eduardo Galvão para a Covid-19. Que tristeza, que lástima! Jovem, saudável… E nos deixou. Meus sentimentos à família. Que tragédia esse vírus é… pic.twitter.com/L6gyRcePtd — Felipe Neto #TheTrator25 (@felipeneto) December 8, 2020

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do ator Eduardo Galvão, vítima da Covid-19. Grande rubro-negro e sempre participativo nos eventos do clube, Eduardo deixará muitas saudades. #CRF pic.twitter.com/EvPw42sLlc — Flamengo (@Flamengo) December 8, 2020

Fonte: TERRA