Anitta revela “o maior pau” que já viu na vida e web quer saber de quem é

Anitta contou em sua série documental exibida na Netflix que encontrou “o maior pau que já viu na vida” e deixou os amigos, incluindo David Brazil, empolgados e curiosos para saber quem é o dono do membro que deixou a cantora assustada.

“Posso ver? A gente quer ver”, afirmou David Brazil.

“Não tirei foto”, respondeu a famosa, que encenou como começou a penetração.

“Eu juro. Eu fui de lado, aí virei assim… Daqui a pouco, vrau!”, recordou.

“Quando ele botou eu fiz assim, ó. Eu fui fugindo, fui fugindo”, relatou.

A artista já viveu inúmeros relacionamentos: ela já foi vista passeando por L.A com o rapper Tyga, ficou com o sertanejo Luan Santana, com o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, com Maluma, namorou sério com Pedro Scooby, se envolveu com Gabriel Medina, Ronan Souza, Otavio Barros e o jogador Neymar.

Além deles, o casamento com Thiago Magalhães e os relacionamentos breves com Caio Cabral, André Marques, Eduardo Sterblitch, Pablo Moraes, Gui Araújo, Fábio Porchat e Niall Horan. O último, a carioca confirmou o envolvimento durante uma live com Maurício Meirelles.

Confira a repercussão na web:

obrigada Anitta por me dar a oportunidade de escrever MAIOR PAU QUE JÁ VI NA VIDA em um relatório de clipping, tudo — gabriela (@g1antomassi) December 18, 2020

A internet já descobriu de quem é o maior pau que a Anitta já viu? — Alyssa Greene (@DoutorVictor) December 18, 2020

Anitta contando q pegou o maior pau q ela já viu na vida kkkkkkkkk eu tô rindo tanto — Bibi perigosa (@badgalbeaa) December 18, 2020

Pronto… agora o lance é descobrir o dono do "maior pau que a Anitta viu!". Hahahahah! — Fa Marianno (@Famarianno) December 17, 2020

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários