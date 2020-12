Casares confirma convite a Kaká para gestão no São Paulo: ‘Ele irá nos ajudar’

Casares explicou que o cargo entre Kaká e o clube não será remunerado. Segundo o presidente, este termino foi um pedido do próprio ex-jogador do São Paulo, que busca ser uma espécie de “estagiário” no clube. “Ele me disse: Julio, quero continuar aprendendo”, disse o dirigente, que avaliou que é desse tipo de ajuda que o São Paulo precisa. “Contamos com o Kaká, no tempo certo”, concluiu, sem dar mais detalhes.

O retorno de Kaká já era algo especulado na imprensa. Desde o fim de sua carreira, em 2017, Kaká dedica-se à capacitação para tornar-se dirigente. Ele já fez dois cursos de gestão esportiva. Um em 2019, na Fundação Getúlio Vargas e outro na Uefa, em 2020. Até o momento, o único membro do novo departamento de futebol do São Paulo é o ex-treinador Muricy Ramalho. Ele assumirá a coordenação de futebol. Fonte: Jovem Pan