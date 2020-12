Crianças que morreram carbonizadas são enterradas em Rio Branco; veja as imagens

Os pequenos Diogo Monteiro de Freitas, Caio Monteiro de Freitas e Vitória Sofia Monteiro de Freitas, que morreram carbonizadas durante um incêndio na noite deste sábado (19), em uma casa no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco, foram enterrados no final da tarde deste domingo (20), no Cemitério Morada da Paz, na região do Calafate.

Os corpos das crianças foram liberados na tarde deste domingo para a realização o velório e enterro.

Durante o velório, a família das vítimas se demonstrou incoformada com o que aconteceu.

A mãe das crianças identificada como Jociane Monteiro de 23 anos foi presa após o ocorrido, passou pela audiência de custódia e já foi solta.

