Cruzeiro do Sul e mais seis cidades acreanas permanecem na bandeira amarela

Nova classificação do nível de risco foi anunciada nesta sexta pelo Comitê Especial

A regional de saúde do Juruá/Tarauacá-Envira permanecerá na fase de Atenção, representada pela bandeira amarela, em relação à classificação do nível de risco da pandemia de coronavírus. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (11) pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19.

Fazem parte da regional as cidades de Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Tarauacá.

O período analisado para a atual classificação foi de 22 de novembro a 5 de dezembro. Nesse tempo, alguns índices sofreram alterações positivas e negativas, o que ajudou a manter os municípios na mesma bandeira.

Apresentaram aumento os índices de novas internações por síndrome respiratória aguda grave (67%) e ocupações de leitos clínicos (76%) e de UTI (18%). Por outro lado, os índices de novos casos de covid-19 e de óbitos caíram 23% e 50%, respectivamente.

Esta foi a 13ª divulgação da classificação do nível de risco desde a criação do Pacto Acre sem Covid, no dia 22 de junho.

Uma nova avaliação acontecerá no dia 23 de dezembro para saber se as cidades permanecem, retrocedem ou avançam de faixa.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários