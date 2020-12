Governador Gladson Cameli vai parar no Tinder e internautas reagem: “Gatíssimo”

A foto do governador foi tirada em uma visita que ele fez ao bairro Irineu Serra

Um usuário do aplicativo de relacionamentos Tinder usou a foto do governador do Acre, Gladson Cameli (sem partido), em sua conta.

O nome do usuário é Roberto, que diz ter 26 anos.

A foto do governador foi tirada em uma visita que ele fez ao bairro Irineu Serra, em Rio Branco, quando visitou o terreno onde será construído o maior centro administrativo do Governo.

O chefe do executivo não se manifestou sobre o assunto.

Em um dos compartilhamentos do print nas redes sociais, uma internauta ainda comentou: “Gatíssimo”.

