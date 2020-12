Gladson recebe prefeita de Brasileia e assegura investimentos para o município

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, recebeu a prefeita reeleita de Brasileia, Fernanda Hassem, nesta terça-feira, 15. O encontro entre os gestores foi norteado por futuros investimentos para o município, assim como o desenvolvimento da regional do Alto Acre.

Gladson Cameli parabenizou a prefeita pela vitória nas últimas eleições e garantiu a continuidade de parcerias entre governo do Estado e prefeitura com o objetivo de melhorar a vida das pessoas. O chefe do Poder Executivo destacou a construção do anel viário de Brasileia e Epitaciolândia como um marco na infraestrutura rodoviária da região.

Orçado em mais de R$ 57 milhões, o contorno da BR-317 possuirá dez quilômetros de extensão e uma nova ponte sobre o rio Acre. Todo o fluxo de veículos pesados será desviado das zonas urbanas de Brasileia e Epitaciolândia, além de proporcionar um novo vetor de crescimento para as duas cidades. A expectativa é que as obras iniciem no verão de 2021.

“Este anel viário vai beneficiar e muito o desenvolvimento de Brasileia e Epitaciolândia, assim como os demais municípios do Alto Acre. O contorno também é muito importante para a concretização da ligação entres os oceanos Atlântico e Pacífico. O governo tem feito a sua parte para que essa rota de desenvolvimento seja uma realidade e traga benefícios ao nosso estado”, pontuou.

A prefeita Fernanda Hassem revelou que a obra é bastante aguardada pelos moradores da região e reconheceu ainda o empenho do governador Gladson Cameli em levar investimentos de infraestrutura para a região de fronteira.

“A construção do anel viário segue todo um rito legal. A primeira fase, que é a autorização da ordem de serviço, está sendo encaminhada e já bastante adiantada. A persistência do governador é acelerar junto ao governo federal a liberação dos recursos para a segunda fase do projeto, que é a da construção”, explicou.

Na oportunidade, a gestora solicitou parcerias nas áreas da saúde e infraestrutura urbana. Uma das propostas apresentadas por Fernanda Hassem foi a concessão da usina de asfalto pertencente ao Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre) para os quatros municípios que integram a regional do Alto Acre.

“A nossa intenção é que o governo do Estado conceda essa usina para ser administrada por um consórcio formado pelas prefeituras de Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil e Xapuri. Juntos, vamos custear o seu funcionamento e beneficiar a população desses municípios. Foi uma agenda muito positiva e saio satisfeita da reunião”, pontuou.

