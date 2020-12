Governador Marcos Rocha é isolado após contaminação por COVID-19

O governador do estado de Rondônia, Marcos Rocha, está infectado por COVID-19. A informação foi repassada por ele mesmo em uma das suas rotineiras lives matinais para oração e leitura da bíblia transmitido de sua residência na manhã desta terça-feira (8).

“Estou contaminado pelo COVID, mas eu estou passando bem, tomando os remedinhos desde o início, me cuidando em isolamento”, afirmou Marcos Rocha.

A participação do governador no encontro dos prefeitos eleitos no Estado, que estão reunidos durante toda essa semana em Porto Velho deverá ser de forma virtual, assim como outras reuniões e pautas oficiais.

Marcos Rocha pediu a oração da população para que a sua recuperação seja plena. “Eu não vivo para esse mundo, mas eu vivo para eternidade com o Senhor”, disse Marcos Rocha.

Em julho desse ano a família do governador de Rondônia já havia passado por um isolamento após a primeira dama, Luana Rocha, ter sido contaminada por COVID. Agora Marcos Rocha segue em sua residência até a realização de um novo teste.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários