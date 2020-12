Governo investe na reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes

Para ampliação do João Câncio Fernandes, o governo do Estado destinou mais R$ 600 mil

O governo do Estado do Acre, por da Secretaria de Saúde (Sesacre), investiu mais de R$ 1,7 milhões na compra de equipamentos e na ampliação do Hospital João Câncio Fernandes. As melhorias tiveram início em 2019 e estão em andamento.

Para o gerente administrativo da unidade, Michael Kelles de Souza Silva, os investimentos são de grande valia, contribuindo nos atendimentos e facilitando o trabalho dos profissionais de saúde.

“Nós, da direção, só temos a agradecer ao governador Gladson Cameli e à Sesacre pela disponibilidade de fornecer os equipamentos para o hospital, que contribuem para o desenvolvimento dos trabalhos”, enfatiza.

Obras

Para ampliação do João Câncio Fernandes, o governo do Estado destinou mais R$ 600 mil. A ampliação da unidade foi a primeira etapa, e já está finalizada. A segunda e atual etapa consiste na reforma do centro cirúrgico, e posteriormente o restante do prédio será reformado.

“Mesmo em período chuvoso a obra está andando conforme o ideal, já temos 45% dela concluída. Trata-se de uma intervenção inédita em nossa cidade, em que teremos um hospital-padrão, que atenderá a população dos municípios de Santa Rosa, Manoel Urbano e de Sena Madureira”, afirma o gerente.

Equipamentos

No início de janeiro de 2019, o município contou com o valor de R$ 8,4 mil para aquisição de um eletrocardiógrafo. Já em 2020, a unidade recebeu um montante ainda maior, no valor de mais de R$ 1 milhão, para aquisição de vários equipamentos, entre eles: agitador de Kline, aparelho de raio-x móvel, aspirador a vácuo, banco mocho, banho-maria, cadeira para coleta de sangue, cama fawler, carro de emergência, centrífuga sorológica, contador de células, escada hospitalar, esfigmomanômetro e estetoscópio.

