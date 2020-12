Mike Tyson volta aos treinos e aumenta rumores de 3º duelo com Evander Holyfield

Duas semanas após a luta exibição contra Roy Jones Jr., Mike Tyson retornou aos treinamentos.

O ex-campeão, de 54 anos, postou foto nas redes sociais na noite de segunda-feira, o que bastou para que aumentasse os rumores de um terceiro combate contra Evander Holyfield para o início de 2021.

Holyfield, de 58 anos, já cobrou de Tyson a assinatura do contrato e também se diz pronto para entrar no ringue.

Os dois se enfrentaram duas vezes. Em 1996, Holyfield venceu por nocaute técnico no 11.º assalto e, em 1997, Tyson foi desclassificado no terceiro round após morder as orelhas de Holyfield.

Desta vez, os dois devem se apresentar em nova exibição como parte da propaganda da Liga das Lendas pelo streaming Triller.

