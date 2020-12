PL que institui reformulações no Código de Ética da PM é retirada de pauta na Aleac 

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) fez menção de elogios ao líder do governo pela retirada

Um projeto de lei que institui reformulações no Código de Ética da Polícia Militar foi retirado de pauta pelos deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), em sessão remota realizada nesta quinta-feira (17).

A matéria tornou-se obrigatória após aprovação da Lei Federal nº 13.967/19 em 26 de dezembro de 2019 e extinguiu as sanções disciplinares aflitivas.

O deputado Cadmiel Bonfim (PSDB) fez um discurso elogiando a atitude. Para ele, a discussão deve ser feita no ano que vem. “Isso envolve vidas”, declarou o tucano.

Já o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), fez menção de elogios ao líder do governo pela retirada de pauta e frisou que é preciso uma discussão mais ampla em torno do assunto, que envolva a todos, tanto o Poder Executivo quanto as associações dos militares.

