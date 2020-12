Bittar espera conquistar para o Acre pouco mais de 10 mil casas populares em 2021

Primeiro do AC a ser relator do orçamento da União, Bittar fala de estratégias para 2021

O senador da República pelo Acre e primeiro político do estado a ser relator do Orçamento Geral da União, Marcio Bittar (MDB) foi o entrevistado do ContilNet nesta quinta-feira (18).

Na ocasião, ele fez uma breve retrospectiva do ano de 2020, falou sobre o projeto Casa Verde e Amarela – criado para substituir o Minha Casa, Minha Vida -, que o tem também como relator, e disse que as expectativas para 2021 são as melhores.

Bittar espera conquistar para o Acre pouco mais de 10 mil casas populares, mesmo considerando ousada a sua intenção.

“Sei que estou projetando de forma ousada, mas precisamos fazer isso. Temos um governo federal parceiro que sonha e faz junto com a gente”, comentou.

Marcio também abordou a sua relação com o governador Gladson Cameli e as estratégias para o próximo ano, como a conquista de recursos para a pavimentação de pelo menos 200 km de ruas em todo o Acre.

Confira na íntegra.

